Genkse spelers zijn duidelijk na nieuwe afstraffing door Salzburg: “Toegeven dat het te zwaar was”

Genk kon niet stunten tegen het Oostenrijkse Salzburg. Na de 6-2 in Oostenrijk werd het het nu met 1-4 ingepakt. Geen excuses, dit was een maat te hoog gegrepen, beseften ze bij de Limburgers.

Casper De Norre meldde zich als eerste voor de camera’s. “Aanvankelijk dacht ik dat er meer in zat”, vond de flankverdediger. “In de eerste veertig minuten stonden we goed en hadden we kunnen scoren. Wordt het 1-0 dan heb je een andere wedstrijd. Maar het zijn zij die scoren en dan verliezen we even de focus. Tegen zulke teams wordt dat meteen afgestraft. We vergaten het centrum af te dekken en daar maakten zij gebruik van.”

De Oostenrijkse treffers waren vermijdbaar: een foutje van doelman Coucke zorgde voor de eerste bezoekende treffer, een dekkingsfout zorgde voor de dubbele bezoekende voorsprong. “Het gaat gewoon heel snel bij hen”, zag De Norre. “Tegen Napels pakken we een goed punt maar uiteindelijk moeten we toegeven dat het te zwaar was voor ons. Of we dit meenemen naar de competitie? Neen, de competitie is belangrijk en we beseffen dat we ook daar vol aan de bak zullen moeten. Vandaag hebben we gewoon alles gegeven maar het is ons niet gelukt.”

Eerlijke Berge

Sander Berge was eerlijk in zijn analyse. “Als je 6-2 en 1-4 verliest, moet je toegeven dat Salzburg een klasse beter is dan ons”, aldus de Noor. “We waren goed gestart, wonnen de duels. Maar dan laten we ze te makkelijk twee keer scoren. Je weet dat als je de ruimte weggeeft, dat tegen zo’n sterke ploegen wordt afgestraft. Ja, het ging te snel voor ons, maar we moeten beter kunnen. Dat bewezen we al in andere matchen, onder meer op Liverpool. Het is frustrerend om zo te verliezen. Maar laten we het positief bekijken en vooral die eerste veertig minuten onthouden.”

Coucke in de fout

Doelman Gaëtan Coucke vond niet dat zijn ploeg werd weggespeeld in de Champions League. “Tegen Napoli thuis en in Liverpool hebben we toch laten zien dat we iets kunnen laten zien”, vond de doelman. “En ook nu staan we veertig minuten goed en creëren we kansen. Helaas ga ik dan in de fout. Dat heeft iedereen gezien. Of ik klem de bal of ik devieer hem naar de buitenkant. Meteen daarna pakken we die tweede treffer. Ja, dat is frustrerend. Als we kunnen rusten met nul-nul, dan krijg je een andere tweede helft.”

De jonge doelman wilde toch vooral het goede onthouden. “Tot aan die eerste treffer stonden we goed in blok en we hebben vandaag toch ook wat kansen gecreëerd. Dat moeten we meenemen naar de competitie.”