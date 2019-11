Vertrouwen, stabiliteit… en goede spionnen: waarom Saint-Étienne een pak moeilijker te verslaan is dan twee maanden geleden

“We gaan een sterkere ploeg tegenkomen dan in de heenmatch.” Klopt, Jess Thorup: het wankele Saint-Étienne dat op de openingsspeeldag van de Europa League door AA Gent overtuigend langs de kant gezet werd (3-2-zege) is niet meer. In de plaats is een team in opbouw gekomen dat al tien officiële wedstrijden op rij niet meer verloor. Hoe dat gebeurde? Door goed te spioneren. En om drie andere redenen.