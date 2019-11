Het monster Lukaku: Big Rom houdt Inter op koers met de 250ste goal uit zijn carrière

Fé-no-me-naal. Romelu Lukaku (26) bezorgde Inter de zege tegen Slavia Praag met 2 assists en 1 goal: 1-3. Voor de Rode Duivel was het de 250ste treffer uit zijn carrière. Wat een mijlpaal op zo’n jonge leeftijd. Bijna verbrodden de VAR en racistische geluiden zijn feestje, maar ‘Big Rom’ was simpelweg niet af te stoppen.

Dit hadden we nog niet gehad in de geschiedenis van het voetbal. Een doelpunt dat wordt afgekeurd om een penalty te geven aan de overkant, aan de tegenstander. Welkom in de wonderlijke wereld van de VAR ...