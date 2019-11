Radja Nainggolan haalt uit naar bondscoach: “Ik vond de uitleg van Martinez zever in pakskes”

Radja Nainggolan scheert opnieuw hoge toppen in Italië. De 31-jarige ex-Rode Duivel is kapitein en gangmaker bij Cagliari, dat verrassend vierde staat in de Serie A. Wij vlogen naar Sardinië voor een uitgebreid en exclusief gesprek met Il Ninja. Over zijn zieke vrouw, zijn liefde voor Cagliari, de problemen bij Inter en – uiteraard – de Rode Duivels. “Terugkeren indien er een nieuwe bondscoach komt? Nee, ik heb mijn keuze gemaakt en daar blijf ik bij.”