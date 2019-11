Maak kennis met Largie Ramazani, de 18-jarige Belg die morgen met Manchester United afreist naar Kazachstan: “Hij kan je dribbelen zonder je het beseft”

Manchester United reisde naar de Europa League-wedstrijd tegen Astana af met een jonge, onbekende Belg af. Zijn naam? Largie Ramazani. Een talentje.

De eerste Belg die vanuit de jeugd van Manchester United opklimt naar de eerste ploeg is hij niet. Maar behalve Adnan Januzaj en Andres Pereira brak niemand van die jonge Belgen echt door. Kan deze Largie Ramazani, geboren in Sint-Agatha-Berchem en opgegroeid in Lebbeke, dat wel? Hij mocht alleszins meereizen naar Kazachstan met The Red Devils. “Largie is goed met beide voeten, speelt veelal vanaf links, kan jou dribbelen op de vierkante meter zonder dat je het zelf beseft en is snel”, zegt Wesley Sonck, tot voor kort zijn trainer bij de nationale U18. “Ik vond alleen dat hij efficiëntie en doelgerichtheid miste en soms iets te veel voor eigen succes ging. Hij ging ook te weinig diep ging zonder bal en blijkbaar kreeg hij dat ook in United te horen.”

De slechts 1,67 meter grote aanvaller dankt zijn selectie aan negen goals en twee assists bij de reservenploeg van United. “Misschien is zijn frank gevallen. Want hij heeft alle bagage om ver te geraken. Op voorwaarde dat hij de juiste attitude toont. Want het kan wel een mannetje zijn.”

Belgisch jeugdinternational

Ramazani voetbalde in de jeugd bij Anderlecht, alvorens hij als twaalfjarige naar Engeland vertrok waar hij ook bij Charlton speelde. Twee jaar terug werd hij Belgisch jeugdinternational, onder Thierry Siquet. “Het is niet makkelijk om jonge Belgen die al jaren in het buitenland in kaart te brengen. In het geval van Largie denk ik dat ik een mail van een familielid of manager kreeg om mij erop te attenderen dat hij een Belg was. Dat gebeurt wel vaker”, zegt trainer Thierry Siquet, coach van de nationale U17. “Op dat moment dook er ook een foto op toen hij tekende bij Man United, in het gezelschap van Andy Cole. Daarna hebben we hem ook opgeroepen.” Siquet had dezelfde ervaring met hem als Sonck. Explosief, extreem dribbelvaardig maar defensief nonchalant en soms een beetje cool. En een danser in de kleedkamer. Zijn oudere broer Diamant (20), een rechtsachter, speelt overigens bij de beloften van Lokeren en heeft net als Largie de dubbele Belgische-Burundese nationaliteit. Hij debuteerde in september al voor de A-ploeg van Burundi.