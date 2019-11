Genk-coach Hannes Wolf na zware nederlaag tegen Salzburg: “Ik kan niets slecht zeggen over de mentaliteit”

Hannes Wolf wilde KRC Genk graag een eerste overwinning in de Champions League schenken, maar Red Bull Salzburg bleek woensdag een klasse te sterk. De Oostenrijkse kampioen won verdiend met 1-4 in de Luminus Arena en ontnam de Limburgers zo de laatste hoop op een Europese lente.

LEES OOK. Genkse spelers zijn duidelijk na nieuwe afstraffing door Salzburg: “Toegeven dat het te zwaar was”

“We wisten dat Salzburg een sterk team is dat met veel snelheid speelt. In de eerste helft vond ik het een open wedstrijd. Zij hadden een paar goeie kansen maar ook wij kregen een mooie kans. In de slotfase slikken we een goal en omdat de focus er niet meteen was, volgde meteen daarna de tweede”, deed hij het verhaal van de wedstrijd.

“In de tweede helft wilden we ons herpakken en offensief spelen zonder te veel ruimte weg te geven. Mijn spelers hebben alles gegeven, zij hebben ervoor gevochten. Ik kan niets slecht zeggen over de mentaliteit. Salzburg is een lastige tegenstander. Het zijn jongens die al enkele jaren samen spelen. We hebben vandaag verloren tegen een heel sterke ploeg.”

Voor Wolf was het zijn tweede wedstrijd op de Genkse bank. Vorig weekend debuteerde de opvolger van Felice Mazzu met een 2-2 gelijkspel in Moeskroen. Zaterdag wacht met een thuiswedstrijd tegen STVV de volgende opdracht. “Dat wordt weer een belangrijke match”, onderstreepte de Duitser. “Ik besef hoe belangrijk de derby voor iedereen in Genk is.”

Salzburg wil nu ook Liverpool verslaan

Salzburg had ook in de tweede wedstrijd tegen KRC Genk weinig moeite met de Limburgers, na de 6-2 overwinning voor eigen publiek. Jesse Marsch, de Amerikaanse coach van de Oostenrijkse kampioen, was na afloop vol lof over de prestatie van zijn team. “Dit was een supermooie overwinning en een topprestatie van mijn spelers. Ik ben heel trots. Het is ook een heel mooi moment voor de club”, reageerde hij.

Door het gelijkspel tussen Liverpool en Napoli maakt Salzburg nog een kans om tweede te worden in de groep en dus te overwinteren in de Champions League. Daarvoor moeten de Oostenrijkers op de slotspeeldag wel winnen Liverpool, de titelverdediger. Marsch gelooft alvast dat het kan.

“Het was ons doel om de laatste match nog belangrijk te laten zijn. Daar zijn we in geslaagd. Die match kan wel eens de belangrijkste uit de carrière van veel van mijn spelers worden. En waarom zouden we niet winnen?”