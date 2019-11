CLUBNIEUWS. Hoog bezoek voor AA Gent , mooi initiatief bij KV Kortrijk

AA GENT. Hoog bezoek: Platini woont wedstrijd bij in Saint-Etienne

De Buffalo’s krijgen vanavond hoog bezoek voor hun derde uitduel in de groepsfase van de Europa League. Gisteren raakte bekend dat Michel Platini vanavond present zal tekenen in het Stade Geoffroy-Guichard. De voormalige voorzitter van de UEFA heeft een glorieus verleden bij Saint-Etienne: de sierlijke, Franse middenvelder was bijzonder succesvol tijdens zijn drie seizoenen bij Les Verts. Zo won hij er in 1981 de Franse titel. Een jaar later verkaste Platini naar Juventus.

Michel Platine, ex-speler van Saint-Etienne. Foto: Photo News

KV KORTRIJK. Spelers zetten schouders onder De Warmste Week

De Warmste Week strijkt dit jaar neer in Kortrijk. Daarom neemt KV Kortrijk meerdere ini­tiatieven om die eindejaarsactie van Studio Brussel te steunen. De Kerels lanceerden een veilingswebsite om de vier gekozen goede doelen – vzw Refuse 2 Sink, Time 4 Lyme, G-voetbal KV Kortrijk en KV Kortrijk Younited – te steunen. Fans kunnen bieden op activiteiten die ze met de spelers kunnen doorbrengen.

ZULTE WAREGEM. Berahino hervat deels groepstraining

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Saido Berahino. De spelmaker van Zulte Waregem kon gisteren de groepstraining voor het eerst deels hervatten. Berahino herstelt nog steeds van een scheurtje in de mediale band aan de knie. Er wordt nog voorzichtig omgesprongen met de Burundees, om het risico op herval zo klein mogelijk te houden. Of Berahino zaterdag speelklaar raakt voor de komst van Eupen, is nog afwachten.

Saido Berahino in volle actie tegen Kortrijk. Foto: Photo News

CERCLE BRUGGE. Taravel ook niet tegen Standard

Cercle moet Jérémy Taravel (foto) zondag missen op Sclessin. De kapitein blijft sukkelen met de rug. Hij moet bijkomende onderzoeken ondergaan. Omolo is zijn logische vervanger. Ook Hazard heeft rugpijn. Saadi, Foster en Gory meldden zich ziek. De Belder liep een scheurtje aan de adductoren op en is zeker nog twee weken out. Coulibaly herneemt volgende week. Een gemengde ploeg won achter gesloten deuren met 1-0 tegen Deinze. Scholaert scoorde.