Puntenverlies nog niet fataal voor Standard

Bij een gelijke stand telt in eerste instantie het onderlinge resultaat. Aangezien dat bij Standard-Frankfurt geen oplossing biedt (2-1 heen, 2-1 terug), is het volgende criterium het doelpuntensaldo. Donderdag is plaatsing of uitschakeling voor zowel Standard als Frankfurt dus niet mogelijk. Het maximale puntenverschil bedraagt na deze speeldag drie punten en qua doelpuntensaldo kan er nog veel gebeuren. Momenteel staan beide clubs daarin gelijk (-2).

Dan komt het aan op het aantal gemaakte doelpunten. Standard is wat dat betreft voorlopig in het voordeel (5 versus 4). Frankfurt moet nu naar Arsenal, dat bij een punt gekwalificeerd is. Standard ontvangt op de slotspeeldag Arsenal, Frankfurt krijgt dan Guimaraes op bezoek.