“Saelemaekers ging ook al mee met Polo eten”

Op zijn sweater staat AS 48. Dat staat voor Albert Sambi Lokonga en zijn rugnummer. De middenvelder heeft niet alleen een nieuw contract, maar blijkbaar ook een eigen kledinglijn. “Neen, mijn kledingsponsor regelde dat”, zegt hij. “Een eigen kledingmerk is voor later.”

Opgelucht met je nieuwe contract tot 2023?

“Het waren lange onderhandelingen, waarbij alle partijen wat druk hebben gezet. Plots raakte bekend dat mijn broer Paul-José Mpoku mij steunde in dat proces. Waarom lekte dat nu uit? Ja, Polo is een Standard-speler, maar hij bezocht Anderlecht al eerder als mijn broer, hoor. Daarnaast was er onduidelijkheid over die optie in mijn contract waardoor iedereen even moest slikken. Al was het altijd mijn bedoeling om hier te blijven. Nu kreeg ik een contract dat mij naar waarde schat.”

Een topcontract horen wij. Je moet een uithangbord van Anderlecht worden

“Het doet me plezier dat de club me ziet als een boegbeeld. Ik speel hier sinds mijn elfde, zat hier op internaat… Ik wil een voorbeeld zijn voor de andere jeugdspelers. Met een goed carrièreplan. Na mijn kruisbandblessure van vorig jaar was het zeker nog te vroeg om te vertrekken. Als ik me blijf ontwikkelen, kijk ik over afzienbare tijd uit naar een nieuwe stap.”

Man City, Barcelona Inter, Monaco… Ze hebben je allemaal op hun lijst staan.

“Veel clubs informeerden, maar ik trok me dat niet zo aan. Ooit wil ik hoog mikken. Barcelona? Dat bestuderen we wel als het ooit zo ver zou komen. Als voetballer kun je nooit een verloren jaar hebben. Tielemans trok naar Monaco en had het daar moeilijk. Maar hij leerde er ongetwijfeld veel van. Mijn broer vertrok ook erg jong naar Tottenham. Misschien te vroeg, maar daarom kan hij me nu carrièreadvies geven.”

Het blijft toch raar dat naast je echte manager Stijn Françis ook een Standard-speler aan tafel zit.

“Ach, mensen zoeken problemen die er niet zijn. Al mijn familieleden gaven me raad en het is niet dat Polo me vroeg om voor Standard te tekenen, hè. Dat was geen optie. Mijn broer en ik hebben vaak gelachen om al die heisa.”

Maar als manager staat Polo ook Club-speler Loïs Openda bij.

“Hij kent de mama van Loïs goed van in onze geboortestad Verviers. Loïs geeft hij al raad van voor hij bij de A-ploeg van Club Brugge zat. Wat is er mis met vriendschap? Op het veld zijn we vijanden – werk is werk –, maar naast het terrein zijn veel voetballers vrienden. Weet je, onlangs gingen ik en Alexis Saelemaekers eten met mijn broer. Daarom is Polo toch zijn makelaar niet? Maar als Alexis raad nodig heeft, mag hij het vragen.”

Dat hele gedoe kroop toch in je hoofd?

“Ik probeerde in een bubbel te kruipen, maar mijn prestaties waren iets minder. Als spelverdeler is het ook moeilijker dan als controlerende middenvelder. Je hebt minder tijd, want er plakt constant een bewaker in je rug, die zelfs meegaat naar het toilet. Maar straks komt Trebel terug. We hebben een erg goeie band en we spelen goed samen. Met zijn kwaliteiten kan Adrien de beste middenvelder in België zijn.”

Hou je rekening met Play-off 2?

“Dat is nu eenmaal de realiteit, maar zover wil ik nog niet denken. Akkoord, we zijn een jonge ploeg. Een ervaren team had een 3-1-voorsprong tegen Gent nooit weggegeven, maar wij hebben onze onbezonnenheid, onze creativiteit. Uiteindelijk zal dat lonen. Met Vercauteren bouwen we iets meer zekerheid in, maar de principes van Kompany zijn niet weg. Dat zal leiden tot resultaten.”

Hoe belangrijk was Kompany voor je contractverlenging?

“Vincent nodigde me uit aan tafel bij de besprekingen, zodat ik zelf hoorde wat er allemaal gezegd werd. Dat is toch een teken van respect. Voor mij is het goed zijn dat ik nog een tijd lang met Kompany kan samenwerken.”