Vande Lanotte, Maus en Van Den Spiegel als Propere Handen voor het voetbal

Voormalig minister en koninklijk informateur Johan Vande Lanotte, fiscaal expert en professor Michel Maus en ex-topsporter en CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel hebben woensdagmiddag een eerste werkvergadering gehouden over hervormingen in het Belgische voetbal. De drie zijn als onafhankelijke experts door de Pro League gevraagd om een nieuw model te maken voor het voetbal.

“Wat met het Belgische voetbal na de Operatie Propere Handen? Dat is onze opdracht’’, aldus Michel Maus. De drie experts zullen daarbij niet alleen voorstellen formuleren over fiscaliteit, maar ook over de voetbalmakelaars, de ethiek van de sportclubs, de transfergelden, de spelerslonen, enzovoort. Volgens Maus zullen ze daarbij ook andere experts raadplegen.

Volgende week hebben Vande Lanotte, Maus en Van Den Spiegel een eerste vergadering met Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, die hen vroeg een nieuw voetbalmodel te maken. Maus stelt dat de drie experts in “alle vrijheid en onafhankelijkheid” werken. Vorig jaar sabelde de professor fiscaal recht nog de gunstige RSZ-regeling voor de topsporters neer. “Weg met die handel”, zei hij toen in een interview met Het Nieuwsblad. “Ik blijf bij dat standpunt”, klinkt het nu. “Alles moet herbekeken worden in die voetbalsector. Propere Handen zal niet zonder gevolgen blijven. Aan het voetbal dus om daar antwoorden op te formuleren.’’(gfr, dits)