Proximus heeft nieuwe CEO maar nog (lang) geen sociale vrede

De Fransman Guillaume Boutin (45) is de nieuwe topman van het beursgenoteerde telecombedrijf Proximus. Boutin, sinds augustus 2017 hoofd van de consumentenafdeling van Proximus, volgt Dominique Leroy (55) op. Die verliet Proximus voor het Nederlandse telecombedrijf KPN, maar zag die post aan haar neus voorbijgaan door een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis.

De nieuwe CEO krijgt meteen het transformatieplan van zijn voorgangster – waarbij tot 1.900 banen moesten verdwijnen – op zijn bord. Dat plan vond op het paritair comité van woensdag, zoals verwacht, geen tweederdemeerderheid: de christelijke en socialistische vakbonden hadden eerder deze week al aangegeven dat ze de plannen van de directie zouden verwerpen; enkel de liberale vakbond VSOA gaf toen aan voor te zijn.

ACV en ACOD hadden woensdagochtend opgeroepen tot protest aan het hoofdkantoor van Proximus in Brussel. Vanaf 7 uur verzamelden tientallen vakbondsleden zich voor de bekende toren. Toen voorzitter Stefaan De Clerck aankwam, werd hij uitgejouwd door misnoegde werknemers die voor hun job vrezen. Pas een kwartier later kon de ex-minister naar binnen.

Al heeft de actie niet zoveel indruk gemaakt. De raad van bestuur van Proximus besliste namelijk om het transformatieplan, ondanks tegenkanting van twee van de drie vakbonden, toch op te starten. “De raad van bestuur blijft ervan overtuigd dat dit transformatieplan voor Proximus essentieel is”, klinkt het in een persbericht. Al wordt de impact ervan wel beperkt: “Er wordt vandaag nog uitgegaan van 1.300 functies, een sterke vermindering ten opzichte van de in januari aangekondigde 1.900”, klinkt het. Of dat zal volstaan om de vakbonden te paaien, valt nog af te wachten.(krs, blg)