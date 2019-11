Juve wil 300 miljoen euro ophalen

Juventus Football Club, de Italiaanse voetbalgrootheid uit de Serie A, voert een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro door. De club uit Turijn haalt het extra kapitaal op bij zijn bestaande aandeelhouders.

De club van sterspeler Cristiano Ronaldo, voor 63,8 procent in handen van de familie Agnelli (van het Fiat-concern), biedt alle aandeelhouders de kans om aandelen bij te kopen: ze kunnen intekenen op acht nieuwe aandelen voor elke 25 aandelen die ze nu in hun bezit hebben. Dat kan tegen 0,93 euro per aandeel, flink onder de slotkoers van 1,45 euro woensdagavond in Milaan. Exor, de holding van de familie Agnelli, heeft alvast de benodigde 191,2 miljoen euro op tafel gelegd.(krs)