Moederbedrijf Brantano rondt overname ‘Zweedse Zalando’ af

De Mechelse modegroep FNG, het moederbedrijf van Brantano, heeft de overname ­afgerond van het Zweedse Ellos Group. Dat e-commercebedrijf in mode en woninginrichting in Scandinavië wordt ook de ‘Zweedse Zalando’ genoemd.

FNG kondigde de overname deze zomer aan. De Zweedse financiële toezichthouder heeft nu het licht op groen gezet, waardoor de transactie is afgerond. De overname, waarmee een bedrag van 229 miljoen euro is gemoeid, is een belangrijke strategische stap voor FNG, aldus CEO Dieter Penninckx:. “FNG betreedt hiermee niet enkel de Scandinavische markt, maar breidt ook uit naar woningdecoratie, wat een van de snelst groeiende markten is ­online. Deze nieuwe combinatie zal een sterke speler worden op de Europese markt, met veel potentieel voor de toekomst”.

