Zes maanden na de introductie zijn in ons land al ruim 44,5 miljoen instantoverschrijvingen uitgevoerd. Met zo’n overschrijving staat het geld binnen de 5 seconden op de rekening van de begunstigde.

België was in maart van dit jaar een van de eerste Europese landen om instantoverschrijvingen te introduceren bij het grote publiek. Intussen bieden al 17 banken de dienst al dan niet standaard aan, nu eens gratis, dan weer betalend. “Betalen met een overschrijving binnen enkele seconden kan reuzehandig zijn”, zegt Isabelle Marchand van bankenkoepel Febelfin. “Niet alleen om die vergeten factuur nog net op tijd te betalen en verwijlinteresten te vermijden, maar ook om bijvoorbeeld elkaar per overschrijving te betalen op restaurant of op een rommelmarkt.”(krs)