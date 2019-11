De weg is weg

()

Een groot stuk weg gaat de dieperik in bij een aardverschuiving in de Congolese hoofdstad Kinshasa. De stad wordt dezer dagen geteisterd door zware regenval. Bij het noodweer kwamen voorlopig al zeker 36 mensen om het leven, maar de dodentol kan nog oplopen. “De zoekoperaties gaan verder, want de materiële en menselijke schade is echt enorm”, aldus de ­vicegouverneur van de regio.

De slachtoffers vielen onder meer door aardverschuivingen, overstromingen en daarbij horende elektrocuties. Ook minstens twee ­bruggen zijn ingestort.

Kinshasa telt ongeveer 10 miljoen inwoners, die vaak in gammele onderkomens wonen. (jvh)