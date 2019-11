“Kat vrij buiten laten, is eigenlijk overtreding”

Katten zijn massamoordenaars, bezig aan een genocide van uitstervende rassen. Dat is kort gezegd het probleem. Want katten jagen op muizen of vogels. En vooral dat laatste stemt niet overeen met wat de Europese Unie haar lidstaten voorschrijft, concluderen Nederlandse juristen Arie Trouwborst en Han Somsen (Tilburg Universiteit) in het vakblad Journal of Environmental Law. Volgens die richtlijnen moeten bepaalde vogelsoorten verplicht beschermd worden en mogelijke bedreigingen in hun leefgebieden beperkt zijn. De juristen noemen katten een van de grootste uitroeiers van vogels en andere dieren – in Nederlands worden jaarlijks 141 miljoen dieren gedood door katten (twee derde door katten met een baasje) – en interpreteren de richtlijnen daarom in de krant Trouw als: een kat zonder toezicht buiten laten lopen, is in feite al verboden.

Hoewel de Nederlandse dierenrechtenorganisatie Animal Rights hen volgt, is Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen milder. “Ik begrijp hun stelling. De impact van katten op vogels – trouwens ook op spitsmuizen – is aangetoond. In mijn eigen tuin zie ik het gebeuren met de huismussen die uit het nest vliegen, vallen en letterlijk een vogel voor de kat zijn.”

Maar een oplossing hiervoor vindt Rodts moeilijk. “Ik reken op het gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel van de baasjes. Zeker in cruciale periodes als het broedseizoen of in de winter, wanneer vogels eten zoeken in tuinen.”

Krabpaal en voedselpuzzel

Anthony Godfroid Advocaat “Niemand laat toch zijn kat onbegeleid buiten met als doel om vogelnesten aan te vallen?”

Els Peeters, gedragsbiologe gespecialiseerd in katten, heeft zelf twee katten die niet buitenshuis gaan. Maar zo eenvoudig is dat niet, zegt ze. “Het is een roofdier, jagen is hun instinct. Als ze binnen blijven, moeten ze een alternatief krijgen voor dat jachtgedrag. Genoeg krab- of verstopplaatsen, of een voedselpuzzel die hen laat werken voor hun eten. Al hoeven ze maar hun brokjes uit een eierdoosje te halen.”

Vraag blijft of een baasje nu bestraft kan worden omdat zijn poes door de tuin van de buren loopt. Niet dus, zegt advocaat Anthony Godfroid, gespecialiseerd in dierenwelzijn. “Het gaat over richtlijnen van toepassing op de lidstaten, maar die hebben nog geen verbod. Enige mogelijkheid is dat de overheid gedagvaard kan worden omdat ze te weinig doet om vogelsoorten te beschermen, aangezien in de wet een verbod niet is opgenomen.”

Die rechtszaak zou volgens de Nederlanders een grote kans op slagen hebben, maar niet volgens Godfroid. “De richtlijnen hebben het over het opzettelijk verstoren van nesten of broedsels. De Nederlandse juristen zeggen dat – gezien de statistieken – iedereen weet dat katten doden en ze buiten laten dus met opzet is. Maar niemand laat toch zijn kat onbegeleid buiten met als doel om vogelnesten aan te vallen?”