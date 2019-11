Donald Trump heeft al veel vreemde tweets gestuurd, maar die van gisteravond spande toch de kroon. De Amerikaanse president zette een gefotoshopt beeld op Twitter waarin zijn hoofd op het ­lichaam van Rocky Balboa was geplakt, het filmpersonage van Sylvester Stallone. Naar het waarom van de foto – zelfspot of zelfoverschatting? – was het raden: er stond geen tekst bij. De tweet kreeg op een paar uur tijd meer dan 300.000 likes.(jvh)