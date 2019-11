Ruim 40.000 kinderen kregen schooltoeslag hoewel hun ouders niet wisten dat ze er recht op hadden

Meer dan 40.000 extra kinderen hebben een schooltoeslag uitbetaald gekregen sinds het begin van het schooljaar. Dat bericht VRT NWS. Het gaat om kinderen uit gezinnen die niet wisten dat ze daar recht op hadden en dus vroeger ook geen aanvraag hadden ingediend. Nu gaat de Vlaamse overheid zelf na wie recht heeft op een schooltoeslag, via een softwareprogramma.

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen een schooltoeslag krijgen, als het inkomen van hun ouders aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De huidige Vlaamse regering nam de schooltoeslag op in het Groeipakket – de vroegere kinderbijslag. Daar hoort een softwarepakket bij waarmee de overheid zelf nagaat wie recht heeft op de bijdrage. Die wordt vervolgens – anders dan vroeger – automatisch toegekend.

De nieuwe aanpak bracht aan het licht dat 40.000 kinderen recht hebben op een schooltoeslag, maar dat hun ouders daar niet van op de hoogte waren en dus geen aanvraag indienden.

Al 366.892 kinderen

De toekenning gaat ook veel sneller dan vroeger: tegen het einde van de maand zal 97 procent van alle kinderen die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs automatisch gescreend zijn, en zal hun gezin weten of het recht heeft op een schooltoeslag.

Dit schooljaar kregen 366.892 kinderen de schooltoeslag al uitbetaald, goed voor een prijskaartje van 126,2 miljoen euro.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is tevreden: “Deze digitale omslag in amper een jaar tijd is een huzarenstukje waarvoor ik iedereen die er aan meegeholpen heeft, wil bedanken. Het werk achter de schermen was gigantisch omdat er een veelheid aan bronnen correct gelinkt moest worden.”