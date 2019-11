Romp van Boeing 777X barst tijdens stresstest

Bij een stresstest om de structurele sterkte van de Boeing 777X te bepalen, is de romp van het vliegtuig volledig gescheurd. Een nieuwe tegenslag voor de vliegtuigbouwer.

Boeing gaf geen details over die test die in september werd uitgevoerd, maar de krant The Seattle Times kreeg beelden in handen die tonen dat de schade groter is dan eerder bekendgemaakt.

Het testvliegtuig werd onherstelbaar beschadigd. Zo werd net achter de vleugel de romp opengescheurd en vloog ook een deur voor passagiers uit het toestel.

Vliegtuigbouwer Boeing laat in een mededeling weten dat er nog geen volledige analyse is gemaakt van het incident, maar dat de test tot dusver “geen significante invloed zal hebben op het ontwerp of onze voorbereidingen voor de eerste testvlucht”. Die eerste vlucht werd eerder al uitgesteld door problemen met de ontwikkeling van de motor. Boeing heeft nog steeds de bedoeling om de testvlucht begin 2020 uit te voeren, zodat het eerste toestel in 2021 aan een luchtvaartmaatschappij kan worden geleverd.

Nieuwe tegenslag

Het nieuws van de stresstest vult het lijstje van tegenslagen aan voor de vliegtuigbouwer uit Seattle. Die ligt al maanden onder vuur na de twee fatale crashes met het 737 Max-toestel, de opvolger van de 737 NG.

Daarbij kwamen 346 passagiers en bemanningsleden om het leven. De twee toestellen stortten neer door een softwarefout in het MCAS-bedieningssysteem. Een onderzoek door het Amerikaanse Congres moet uitwijzen of Boeing al langer van dat softwareprobleem op de hoogte was. Sinds maart van dit jaar staan wereldwijd alle 737 MAX-toestellen aan de grond. Er is niet veel kans dat daar voor het einde van het jaar verandering in komt.

Eerder deze maand riep de Amerikaanse veiligheidsautoriteit voor de luchtvaart, de National Transportation Safety Board (NSTB), Boeing dan weer op om dringend werk te maken van het herontwerpen van de turbinebladen van het Boeing 737 NG-toestel. Die hertekening zou nodig zijn om een herhaling van een dodelijk ongeval met een 737 NG-toestel, in april vorig jaar, te vermijden. Toen brak tijdens een vlucht een turbineblad af, als gevolg van metaalmoeheid. Door het rondvliegende metaal sneuvelde een raam. Een vrouw overleed nadat ze gedeeltelijk naar buiten was gezogen. Mogelijk moet Boeing in het kader van de maatregel 7.000 toestellen terugroepen, omdat die met een mankement kampen.

Eind oktober werden bovendien zowat duizend 737 NG-toestellen geïnspecteerd en een vijftigtal aan de grond gehouden omdat scheuren werden ontdekt in de verbinding tussen de vleugel en romp.