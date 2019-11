Explosief in huis gegooid in Deurne: DOVO laat het ontploffen op braakliggend terrein

Deurne - De Antwerpse politie heeft woensdagnacht een explosief aangetroffen in een woning aan de Van Heystveltstraat in Deurne. DOVO kwam ter plaatse en bracht het tuig gecontroleerd tot ontploffing op een braakliggend terrein in de buurt.

De ontmijningsdienst achtte het niet veilig om het explosief te vervoeren. Daarom werd die verplaatst naar de Merksemsesteenweg. In een container met zandzakken werd het explosief daar gecontroleerd tot ontploffing gebracht. In de omgeving was een luide knal te horen.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek in de woning. Mogelijk werd de granaat door een ruit naar binnen gegooid, maar kwam die niet tot ontploffing.

Het is niet de eerste keer dat de Van Heystveltstraat opgeschrikt wordt door een explosief. Op 15 maart 2018 ontploften daar ook al twee explosieven. Toen was de aanleiding te zoeken in het drugsmilieu. Of beide incidenten verband houden met elkaar, is nog niet geweten.

