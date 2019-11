Oppikken vriendin loopt gruwelijk mis: vrouw (70) sterft onder auto

Leuven - Een zeventigjarige vrouw uit Leuven is woensdagnamiddag omstreeks 15.40 uur om het leven gekomen bij een dramatisch incident aan de Parkpoort. De vrouw sukkelde onder de auto van een vriendin die haar kwam oppikken en kwam lelijk ten val. Voor het onfortuinlijke slachtoffer mocht hulp niet meer baten. Ze stierf ter plaatse aan haar verwondingen.

Verschillende passanten waren getuige van het vreselijke ongeval, dat plaatsvond op de parking van de middenberm op de Leuvense ring.

“De door het parket aangestelde verkeersdeskundige is formeel: de bestuurster is bruusk achteruitgereden en maakte daarbij ook een draaibeweging”, aldus persmagistrate Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Hierdoor is het slachtoffer meegesleurd door de auto en maakte ze een lelijke val. Ze is ter plaatse overleden.”

In de loop van de namiddag zijn ook de wetsarts en het gerechtelijk lab voor onderzoek ter plaatse gegaan. Er is geen sprake van alcohol of drugs.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd en waarom er een achterwaartse rijbeweging is gemaakt. De bestuurster van de Hyundai Tucson kon woensdag nog niet worden verhoord omdat ze door het ongeval compleet van de kaart is.

Na de feiten zette de politie de plaats van het ongeval af. Over het lichaam werd een tent gezet om nieuwsgierigen op afstand te houden.