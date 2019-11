Politie zoekt koppel dat met Maxi-Cosi (en even later zonder) wandelt rond meer in Spa

Opmerkelijk opsporingsbericht van de politie: speurders zijn op zoek naar een koppel dat maandag rond het ‘Lac du Warfaaz’ in Spa wandelde met een Maxi-Cosi. Volgens getuigen zou het koppel na de wandeling plots géén Maxi-Cosi meer bij zich gehad hebben. Of er een kindje in zat, is nog niet duidelijk.

De politie is op zoek naar een jong koppel, een man en een vrouw, van rond de 25 jaar oud. “Zij waren beiden in het donker gekleed. De vrouw droeg een witte sjaal. De man had met zijn beide armen een Maxi-Cosi vast die hij vóór zich droeg.” De twee wandelden rond het Lac du Warfaaz in Spa, rond een uur of zes ’s avonds.

Volgens getuigen droeg de man de Maxi-Cosi “als een zak aardappelen”. Ondanks een uitgebreid onderzoek is er momenteel nog niemand teruggevonden. Wie iets weet of gezien heeft, wordt gevraagd dit te melden via 0800/30 300.