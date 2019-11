Sopranos-actrice Annabella Sciorra mag getuigen tegen Harvey Weinstein

Een rechter in New York heeft de aanklagers in de zaak tegen Harvey Weinstein toestemming gegeven Annabella Sciorra op te roepen als getuige. De Sopranos-actrice beschuldigt de gevallen filmproducent ervan haar in 1993 te hebben verkracht.

Het proces tegen de voormalige filmproducent vindt in januari plaats. Hij staat terecht voor vijf gevallen van seksueel misbruik.

De zaak van Sciorra, die in de Sopranos Gloria Trillo speelt, is verjaard maar de aanklagers hadden graag haar verhaal laten horen om aan te tonen dat de oud-producent een geschiedenis van misbruikbeschuldigingen heeft. De advocaten van Weinstein hadden daartegen bezwaar aangetekend, maar een rechter heeft nu besloten dat Sciorra wel mag getuigen.

Voorts veegde de rechter de vraag om een getuige van de verdediging op te voeren deels af. Het gaat om een een experte die werking van het geheugen zou komen uitleggen in misbruikzaken. Ze mag komen, maar ze mag enkel getuigen over de werking van het geheugen in het algemeen, en niet specifiek over misbruikgerelateerde zaken.

Weinstein wordt door meer dan 80 vrouwen, onder wie sterren als Angelina Jolie, beschuldigd van seksueel misbruik.