Gentse huisvuilophalers staken ondanks “belofte hogere lonen”

Gent - Ongeveer 250 werknemers van de Gentse huisvuilophaling hebben donderdagochtend even het werk neergelegd. De spontane staking ontstond twee dagen na de eerste gesprekken over nieuwe loonsonderhandelingen. Opvallend: de bevoegde schepen en Ivago-voorzitter Bram Van Braeckevelt beloofde daar betere loonsvoorwaarden.

Na de vorige staking bij Ivago bleef het eventjes rustig bij de Gentse afvalintercommunale. Er was een akkoord tot eind 2019, zowel over lonen als over sociale vrede. “Dinsdag hebben we de gesprekken opgestart over 2020”, zegt de bevoegde schepen en Ivago-voorzitter Bram Van Braeckevelt. “We hadden afgesproken met de vakbonden om volgende week verder te praten.” Van Braeckevelt komt uit de vakbond en noemt zichzelf “iemand van de sociale dialoog”. Maar nu lijkt hij in snelheid gepakt. “Ik begrijp dit zelf niet.”

Volgens Ivago-woordvoerder Koen Van Caimere reden ongeveer 250 personeelsleden donderdagmorgen niet uit. Volgens Van Braeckevelt hebben de bonden het personeel ingelicht en is de spontane staking dan ontstaan.

Pas om iets na negen uur was de actie achter de rug, en reden de eerste vrachtwagens alsnog buiten. Eerst de personeelsleden die aangesloten waren bij ACOD en ACLVB, terwijl de collega’s van ACV nog toegesproken werden door hun afgevaardigde.

Extra opmerkelijk is het dat Van Braeckevelt dinsdag betere loonsvoorwaarden had beloofd. “De mensen van Ivago verdienen al het meest in de sector”, zegt hij. “En ik was zelfs bereid om daar volgend jaar nog iets bij te doen. Want ik wil dat Gent een propere stad is. Maar daar hebben we de mensen van Ivago wel voor nodig.”

Vakbondsafgevaardigde Dirk Van Himste (ACOD) begrijpt de spontane staking niet. “De onderhandelingen zijn pas gestart. Wat momenteel op tafel ligt is inderdaad peanuts. Maar zo gaan onderhandelingen nu eenmaal. Ik had het gevoel dat we op een goeie manier gestart waren. De relatie tussen ons het bestuur en de directie zit momenteel ook goed.”