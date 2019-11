Dries Mertens toont met gebarentaal waarom hij niet mag praten met de pers, voorzitter Napoli reageert op interne oorlog

Napoli speelde woensdag gelijk (1-1) op het veld van Liverpool. De Italianen hebben op de slotspeeldag aan een punt tegen Genk voldoende om door te stoten naar de achtste finales van de Champions League. Maar doelpuntenmaker Dries Mertens mocht na afloop niet praten met de pers.

LEES OOK. Doelpunt Dries Mertens volstaat niet voor Napoli op Liverpool

Het is al een tijdje interne oorlog bij Napoli. De spelers werden begin november, na een teleurstellende start van het seizoen, door voorzitter Aurelio De Laurentiis verplicht op trainingskamp (lees: strafkamp) gestuurd. Ze weigerden echter na het Europese gelijkspel tegen Salzburg en vertrokken prompt huiswaarts. Daarop dreigde de voorzitter met juridische stappen.

Die kwam er volgens Italiaanse media in de vorm van stevige boetes: 25 procent van het bruto maandsalaris. Voor Mertens komt dat neer op 145.000 euro, terwijl kapitein Lorenzo Insigne en middenvelder Allan de helft van hun verdiensten moeten afgeven. En dat is nog maar het begin, want de club zou van plan zijn de zaak voor het arbitragehof van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) te brengen. Ook een zaak bij een burgerrechtbank wordt overwogen.

Mertens was dus niet al te happig om na de draw op Anfield iets te zeggen aan de aanwezige pers in de mixed zone. “Ik kan niet praten”, zei de Rode Duivel, waarna hij het gebaar maakte van “anders moet ik betalen”.

Siparietto in mixed con #Mertens

"Non posso parlare, altrimenti..." e mima gesto del denaro in riferimento alle multe del club

?? @ivanfcardia pic.twitter.com/PK8DJ5hRjT — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) November 27, 2019

Voorzitter De Laurentiis vond intussen de weg naar sociale media om te antwoorden op de hele toestand. “Met (Carlo, red.) Ancelotti en dit team hebben we twee overwinningen en een gelijkspel behaald tegen Liverpool”, doelde de flamboyante Italiaan op de voorbije twee groepsfases. “Er waren er zoveel die ons probeerden neer te halen door te beweren dat spelers niet presteren omdat hun contract nog niet vernieuwd werd. Laat deze wedstrijd het definitieve antwoord zijn.”

“Proficiat aan de coach en de spelers”, ging ‘ADL’ door. “Nu moet iedereen weer hard gaan werken en de volgende wedstrijden bekijken als eentje tegen Liverpool. Vandaag moeten we niet spreken over de disciplinaire acties die de club neemt tegen haar spelers. We zullen dit oplossen zonder druk of invloed van buitenaf.”

Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 27, 2019