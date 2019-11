Daar is de microcostatus elisabethianus: nieuwe algensoort genoemd naar kroonprinses

Een nieuwe algensoort die is ontdekt op de Crozet-archipel, in de zuidelijke Indische Oceaan, is vernoemd naar kroonprinses Elisabeth. De ontdekking gebeurde door bioloog Bart Van de Vijver, van Plantentuin Meise, en Luc Ector (Luxembourg Institute of Science and Technology). Dat meldt de Plantentuin. Uit de ontdekking blijkt dat de biodiversiteit op Antarctica veel rijker is dan algemeen werd aangenomen. De kiezelalgensoort heet Microcostatus elisabethianus.

Kiezelwieren of diatomeeën zijn microscopisch kleine algen die gekenmerkt worden door hun uitwendig schaaltje dat volledig opgebouwd is uit siliciumdioxide (SiO2), zeg maar glas. Wereldwijd zijn ze een van de meest diverse algengroepen. Ze dragen een belangrijk steentje bij in de strijd tegen de CO2-toename, en zijn ook verantwoordelijk voor bijna een kwart van de wereldzuurstofproductie. Kiezelwierschaaltjes hebben een zeer sierlijke tekening die uniek is voor elke soort en die het mogelijk maakt om de soorten van elkaar te onderscheiden. “Het zijn vaak echte natuurlijke juweeltjes”, aldus de Plantentuin.

Zuidpool

De alg kreeg niet toevallig de naam van de kroonprinses. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de nieuwe soort tot het kleine geslacht Microcostatus behoort, vandaar het eerste deel van de naam. Het tweede deel van de naam is een verwijzing naar de in 2009 geopende Belgische zuidpoolbasis. Die kreeg de naam van de kroonprinses. “Hoewel in de buurt van de basis helaas nog geen kiezelwieren werden aangetroffen, wilden de Belgische wetenschappers toch een soort naar onze kroonprinses vernoemen, tien jaar na de opening van de Elisabethbasis”, meldt de Plantentuin.