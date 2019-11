Controles op korting op dieren tijdens Black Friday: “Dieren zijn geen zakken chips die je zomaar uit het rayon plukt”

In de aanloop naar Black Friday laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zijn diensten extra toezicht houden op het verbod op kortingen bij de verkoop van dieren. Dat verbod is pas sinds dit jaar van kracht. “We gaan optreden tegen iedereen die dieren nog behandelt als een wegwerpproduct dat je aanprijst met dumpingprijzen”, zegt Weyts donderdag in een mededeling.

Tot nu was het een jaarlijks terugkerend fenomeen in de aanloop naar een nieuwe koopjesperiode: spectaculaire kortingen op levende dieren. Dat was de voorbije jaren ook het geval op Black Friday, een uit de Verenigde Staten overgewaaide promotieactiedag die nu vrijdag plaatsvindt. Tot dit jaar waren die kortingen op dieren ook legaal, want de consumentenwet behandelde dieren de facto als levenloze objecten. Weyts werkte een verbod uit, dat sinds 10 april van kracht is.

Kerstmis

De minister zegt nu dat er extra gecontroleerd wordt. “We dulden geen overtreders. Dieren zijn geen zakken chips die je zomaar uit het rayon plukt. Dieren die op Black Friday aangeschaft worden tegen een bodemprijs, belanden dikwijls nog vóór Kerst in een asiel – of erger. Daarom zorgen we voor een kordate handhaving.”