Thomas Meunier zit in met Eden Hazard na fout: “Ik ben echt verdrietig”

De enkelblessure van Eden Hazard valt beter mee dan aanvankelijk gevreesd. Dat wil echter niet zeggen dat ‘dader’ Thomas Meunier niet langer inzit met zijn collega bij de Rode Duivels. Integendeel.

De PSG-speler raakte Hazard vol op de enkel bij een ingreep in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. De man van 100 miljoen trok een pijnlijke grimas en arriveerde op krukken in het ziekenhuis. Gelukkig stelde men daar vast dat er geen sprake is van een breuk. In Madrid rekenen ze op een afwezigheid van een tiental dagen met een enkelverstuiking.

“Ik ben echt verdrietig”, reageerde Meunier bij La Dernière Heure. “Ik heb meteen na de wedstrijd geprobeerd om contact met hem op te nemen, maar dat is me niet gelukt. Nadien zag ik enkele van zijn ploegmaats en die zeiden dat hij behoorlijk geraakt was. Ik kruis mijn vingers dat het niet te erg is. Het is niet mijn doel om andere spelers te blesseren. En als er één speler is die ik geen pijn wil doen, dan is het Eden.”

De rechtsback vergeleek Hazard ook met Arjen Robben. “Je voelt dat hij goed is en op weg is om zijn beste niveau te halen”, aldus Meunier. “Hij verrichtte zelfs verdedigend werk door enkele belangrijke ballen te recupereren. Eden is Eden, een beetje zoals Robben. Je denkt dat je weet wat hij gaat doen en toch lukt het niet om de bal af te pakken. Hij is onvoorspelbaar.”