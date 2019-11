Inbreker (19) amper vier dagen na vrijlating opnieuw gearresteerd

Liedekerke - De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag een 19-jarige jongeman veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, omdat hij in augustus betrapt was bij een reeks inbraken en inbraakpogingen in Liedekerke. De man was vier dagen voor zijn arrestatie vrijgelaten na een eerdere gevangenisstraf voor gelijkaardige feiten.

De feiten vonden plaats in de nacht van 27 op 28 augustus in de Stationsstraat in Liedekerke. Buurtbewoners belden die nacht verschillende malen de hulpdiensten omdat ze drie mannen lawaai hoorden maken op straat. Toen de politie ter plaatse kwam, zag ze drie mannen aan een kledingwinkel. Een van die drie ging er meteen vandoor, zodat de politie enkel nog een minderjarige en een 19-jarige man kon inrekenen. Beide mannen hadden bloedende verwondingen aan de armen omdat ze de glazen deur van de winkel met hun handen hadden proberen in te slaan.

Gedronken in meubelwinkel

In hun verhoor beweerde het tweetal dat ze kleren wilden stelen omdat ze het koud hadden, een verklaring die bij de rechtbank op weinig begrip kon rekenen, aangezien het die nacht 19 graden was. Bovendien waren de verdachten kort voordien een meubelwinkel binnengedrongen, waar ze rustig iets hadden gedronken.

De rechtbank tilde er ook zwaar aan dat de 19-jarige verdachte amper vier dagen voor zijn arrestatie vrijgelaten was na een eerdere veroordeling voor inbraken, en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 4 jaar.