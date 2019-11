Nieuwe Bob-campagne gelanceerd met intensief controleweekend: “Echte Bob drinkt helemaal niets”

De wintercampagne rond de Bob-controles focust dit jaar op bestuurders die de randjes van het toelaatbare opzoeken. De slogan “Bob, altijd nul op” moet ons bewust maken van het feit dat niét drinken nog altijd veel veiliger is. Dat is ook nodig, want in 2018 werd gemiddeld om de twee uur een ongeval veroorzaakt door bestuurders die te veel gedronken hadden.