Kans voor Silvio Proto, zorgen om Jordan

Lazio moet vanavond winnen tegen het Roemeense Cluj om nog een waterkansje te behouden op de 1/16de finales van de Europa League. Doelman Strakosha ontbrak op training waardoor Silvio Proto wellicht zijn eerste speelminuten van het seizoen krijgt.

Jordan Lukaku zal er niet bij zijn. Hij is niet ingeschreven voor de Europa League en trok gisteren weer naar het ziekenhuis. Mogelijk een routinecontrole voor zijn blessuregevoelige knieën, maar in Rome zijn ze op hun hoede. Met het oog op een uitleenbeurt in januari - aan Anderlecht? - is voorzichtigheid geboden. In de andere groepen heeft Leander Dendoncker met Wolverhampton tegen Braga nog één punt nodig voor groepswinst. Celtic mist Bolingoli, maar stoot al zeker door. Bertrand Crasson kan als trainer nog stunten met het Luxemburgse Dudelange.