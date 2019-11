AA Gent wordt beste Belgische club op UEFA-ranking als het niet verliest, Buffalo’s waarschuwen voor Franse ultra’s

AA Gent geeft donderdag het Franse Saint-Etienne partij in de groepsfase van de Europa League. Bij winst zijn de Buffalo’s zeker van kwalificatie en groepswinst. Bovendien worden ze dan de beste Belgische club op de UEFA-ranking.

Op die ranglijst met prestaties van clubs de voorbije vijf seizoenen leidt Real Madrid de dans voor FC Barcelona en Bayern München. Anderlecht is momenteel nog de eerste Belgische vertegenwoordiger op een 38ste plaats. Paars-wit telt 36 punten terwijl AA Gent twee plekken lager staat met 35,5 punten. Genk is 51ste met 30 punten, Club Brugge 55ste met 27,5 punten.

Nu, bij winst in Europa krijgt een club twee punten en bij een gelijkspel één punt. Als de Buffalo’s donderdag dus niet verliezen op het veld van ‘Les Verts’ dan wippen ze over Anderlecht en zijn ze de Belgische nummer één op de vijfjarenlijst. Gent was vooral vier en vijf seizoenen geleden bijzonder sterk in Europa, met respectievelijk 10 en 16 punten. De campagne waarbij het de achtste finales van de Champions League haalde, valt na dit seizoen wel weg...

Oppassen

Gent waarschuwde intussen haar eigen supporters voor het dragen van de clubkleuren in Saint-Etienne. Volgens de Buffalo’s kunnen de ultra’s van de Franse club “onverwacht uit de hoek komen” en werden er ook al bedreigingen geuit.