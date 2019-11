Ruim 1 op 3 meer mensen krijgt extra steun van OCMW: “Op een klein budget heeft elke prijsstijging een grote impact”

De hoge huurprijzen en stijgende energierekening dreven in vijf jaar tijd 36 procent meer mensen naar het OCMW. Maar liefst 97.000 personen kregen vorig jaar financiële steun, al dan niet eenmalig. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Vroeger bedroeg de huur een derde van het loon, nu is dat al de helft of meer”, klinkt het bij Sociaal Huis in Genk.