Tijgermug dringt dieper België binnen langs autosnelwegen

In de afgelopen maanden hebben onderzoekers opnieuw tijgermuggen, eitjes en larven aangetroffen op verschillende plaatsen in België. Dat meldt het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) donderdag. Vondsten op drie snelwegparkings in Namen, Luik en West-Vlaanderen bevestigen de bevinding dat het dier vanuit Duitsland en Frankrijk via autosnelwegen ons land bereikt.

In de periode van april tot en met oktober vonden onderzoekers van het MEMO-project, dat instaat voor de monitoring van exotische muggen in België, opnieuw tijgermuggen. In een Oost-Vlaams tuincentrum dat lucky bamboe – een soort kamerplant – importeert, werden vier volwassen tijgermuggen aangetroffen.

Opmerkelijker is de vondst van in totaal bijna 200 eitjes en drie larven op drie snelwegparkings, in Wanlin (Namen), Sprimont (Luik) en Marke (West-Vlaanderen). “Het is de eerste keer dat we de soort op de parkings van Sprimont en Marke vinden”, zegt Isra Deblauwe, verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van het monitoringproject. “Dat bevestigt de introductie van de exotische steekmug via autosnelwegen uit gebieden in Frankrijk en/of Duitsland waar de mug gevestigd is.” De parking in Sprimont ligt in het verlengde van de ‘autoroute du soleil’. Het is de eerste keer dat de tijgermug zo diep in het binnenland op een parking opduikt.

Zika, dengue of chikungunya

De dichtstbijzijnde gebieden waar de tijgermug nu officieel gevestigd is, zijn het Aisne-departement in Frankrijk, op 160 km, en de deelstaat Baden-Würtemberg in Duitsland, op 200 km. “De muggensoort heeft nog niet overwinterd in België, maar het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de tijgermug zich ook in ons land kan vestigen”, zegt MEMO-coördinator Wim Van Bortel. “Een goede monitoring en bestrijding zijn nodig om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen.”

De tijgermug of Aedes albopictus is uiterst invasief en past zich gemakkelijk aan haar omgeving aan. De mug kan virussen zoals zika, dengue of chikungunya overdragen. In Frankrijk werden in oktober 2019 drie inheemse gevallen van zika vastgesteld. Het is de eerste keer dat het virus in Europa wordt overgedragen door muggen. Daarnaast waren er eerder geïsoleerde gevallen van autochtone dengue en chikungunya in Zuid-Frankrijk en in 2017 werd Italië geplaagd door 400 gevallen van chikungunya.