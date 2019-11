Gent in top tien van meest holebivriendelijke steden

Gent - Gent staat op de tiende plaats van de Wellbeing Index als holebivriendelijke stad. De Index vloeit voort uit een studie van Fitbit.

De Wellbeing Index nam 77 grote steden over de hele wereld onder de loep. Ze onderzocht vijftien parameters die bijdragen tot het welzijn van bewoners.

Op het vlak van de aanvaarding van holebi’s scoort Gent opvallend goed. Ze staat op de negende plaats in de ranking, vlak na Brussel. Onze noorderburen Amsterdam en Rotterdam doen nog een pak beter. Zij staan respectievelijk op de tweede en derde plaats. Reykjavik is dan weer de beste plek voor LGBTQ om te leven en Jakarta in Indonesië de slechtste.

Gent staat al langer bekend als holebivriendelijk. Het eerste Belgische homohuwelijk werd er voltrokken en ze was de eerste die een holebibeleidsplan voorlegde. Sinds vorig jaar krijgen holebiverenigingen ook vaste subsidies.

Regenboognetwerk

Toch ontsnapt de stad niet aan homogeweld. In de zomer van 2018 werd een homokoppel aangevallen door hun buren met een ijzeren staaf . Eén van de slachtoffers brak twee ruggenwervels, zijn man raakte gewond aan het hoofd.

Om zulke incidenten tegen te gaan werd een regenboognetwerk opgericht met politie, justitie en enkele belangenorganisaties. Daarnaast worden gevallen van homofobie opgevolgd door het zogenaamde ‘vijfhoeksoverleg’ met de politie, parket, Unia en het middenveld. In 2014 werd een meldpunt homo- en transfobie opgericht.

“We hebben de ambitie om nog hoger te klimmen”, zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker (SP.A). “In samenwerking met politie en parket blijven we haatmisdrijven ernstig opvolgen, zodat iedereen zich overal op z’n gemak kan voelen.”

Bekijk hier het volledige onderzoek