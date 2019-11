Vader van spookgezin Ruinerwold wordt nu ook verdacht van seksueel misbruik

De vader van het gezin dat een teruggetrokken leven leidde in een boerderij in het Drentse Ruinerwold, wordt ervan verdacht twee van zijn drie oudste kinderen seksueel te hebben misbruikt. Zij woonden niet in de boerderij. Dat meldt het openbaar ministerie donderdag. Vader Gerrit Jan van D. wordt ook verdacht van de mishandeling van zijn negen kinderen.

De 67-jarige Gerrit-Jan van D. is de vader van de zes kinderen met wie hij in de boerderij woonde, blijkt uit DNA-onderzoek. De zes hebben ook allemaal dezelfde moeder, zij is in 2004 overleden.

Half oktober kwam de zaak aan het rollen nadat een 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een dorpskroeg in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de barman schakelde die de politie in.

Vader Gerrit Jan van D. wordt naast witwassen en vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen, er nu dus ook van verdacht dat hij twee van zijn drie oudste kinderen, die het ouderlijk huis al eerder hadden verlaten, seksueel heeft misbruikt. Deze kinderen hebben niet in de boerderij in Ruinerwold gewoond.

