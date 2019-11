Man barst in tranen uit wanneer hij na drie dagen zoeken zijn hond terugvindt: “Ik begon stilaan de hoop te verliezen”

Man in tranen wanneer hij wordt herenigd met zijn hond die drie dagen eerder in hol was gevallen Video: Facebook

Alan Whitton uit het Engelse Essex beleefde vrijdag een erg emotioneel moment. Na bijna drie dagen zoeken naar zijn Jack Russel Mitzi kon hij zijn viervoeter uit een hol graven en weer in de armen sluiten. Hij barstte vrijwel meteen in tranen uit: “Ik was overweldigd door geluk en ongeloof, ik begon stilaan de hoop te verliezen.”

De verdwijning van Mitzi dateerde van woensdag. Whitton was samen met zijn hond aan het wandelen toen de viervoeter plots werd achtervolgd door een jachthond. Het was op dat ogenblik dat Mitzi in een hol viel en de Engelsman geen flauw benul had waar zijn hond gebleven was. Een hele dag zoeken haalde niks uit, waardoor hij het ergste begon te vermoeden. “Het was de hel”, vertelde aan hij lokale media. “Ik dacht dat ze ging sterven.”

Pas op vrijdag volgde een hoopgevend telefoontje. Zo kreeg Whitton van een dame te horen dat haar hond opvallend lang rond een hol aan het snuffelen was. Voor de man was het voldoende reden om onmiddellijk op onderzoek te gaan en er te graven. “Mensen daagden op om me te helpen, het was geweldig.” Enkele uren later, in het bijzijn van een heleboel kijklustigen, volgde uiteindelijk het hartverwarmende tafereel dat momenteel viraal gaat op sociale media.

“Het leek wel een kerstmirakel”, vervolgde de man nog. “De hele tijd zonder Mitzi leek wel een nachtmerrie waar ik niet uit kon ontwaken.” Het baasje is nu van plan een halsband met ingebouwde GPS tracker te kopen om gelijkaardige situaties te vermijden.

