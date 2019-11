Bijna dag op dag drie jaar na dodelijke vliegtuigcrash: ook sportief leed voor Braziliaanse club Chapecoense

Sportief slecht nieuws voor het Braziliaanse Chapecoense. De club degradeert na zes seizoenen uit de eerste klasse en dat exact één dag voor de herdenking van de vliegramp uit 2016 waarbij vrijwel de voltallige selectie om het leven kwam.

Er zijn nog drie speeldagen te gaan in Brazilië, maar na een 1-0-nederlaag tegen Botafogo kan Chapecoense zich niet meer redden. Tot ontsteltenis van een emotionele kapitein Douglas. “Het is moeilijk om deze situatie in woorden te vatten. Het spijt ons, maar we moeten de rangen sluiten en alles in het werk stellen om terug naar de Serie A te promoveren.”

Het sportieve leed van de Verdão komt op quasi dezelfde dag als de vliegramp drie jaar geleden (28 november) waarbij 71 van de 77 passagiers het leven lieten op weg naar Medellin voor de finale van de Copa Sudamericana. Slechts drie voetballers overleefden de crash, maar met hulp van over de hele wereld kon Chapecoense zich dat seizoen nog handhaven in de hoogste klasse.

Foto: AFP