Omwonenden na zoveelste granaataanslag: “Het mag nu wel stoppen. Kan de politie een camera plaatsen?”

Deurne -

In de Van Heystveltstraat in Deurne is afgelopen nacht een granaataanslag gepleegd. De tweede keer al. Een granaat werd door een raam naar binnen gegooid in een woning. Deze keer ontplofte ze niet, maar vorig jaar explodeerden er wel twee, met heel wat schade tot gevolg. Voor de bewoners van de straat is het schrikken. “Kan de politie een camera plaatsen?”