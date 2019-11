Tessa Wullaert beleeft een regelrechte topweek bij Manchester City dankzij ‘position switch’: “Ik heb me geamuseerd!”

Het gaat na een mindere periode weer prima met de vrouwenploeg van Manchester City. Met dank aan Tessa Wullaert. De Red Flame scoorde in drie opeenvolgende wedstrijden voor de Citizens. “Het was een toffe week”, zegt de 26-jarige aanvalster.

Eind oktober was het even slikken bij Man City. Verloren in de competitie tegen Arsenal, uitgeschakeld in de Champions League door Atlético Madrid en een nederlaag in de beker tegen de buren van United. Sindsdien rechtten Wullaert en haar ploegmaats echter de rug met vier opeenvolgende overwinningen. Onze landgenote speelde daarbij een cruciale rol door drie keer te scoren op één week tijd: tegen West Ham, Everton en Bristol City.

‘Position switch’

“Het waren drie verschillende goals in drie verschillende truitjes’, lacht Wullaert. “Het belangrijkste was dat we terug in de flow geraakten. Om weer te gaan winnen na een slechte maand. We hadden veel problemen om kansen te creëren en dus te scoren. Door een schorsing voor Georgia Stanway schoof ik een rijtje op en ik blijf erbij: in een rol met twee spitsen ben ik op m’n best. Dan kan ik variatie in m’n spel leggen, in de bal komen, het spel linken en de zestien inlopen om te scoren. Voordien moest ik altijd van te ver komen. Dus ja, het was best een toffe week. Ik heb me geamuseerd en hoop dat ik mij in die positie in de gratie kan spelen van de trainer.”

De Red Flame stond dit seizoen al te vaak op de flank. “We spelen in een 4-4-2 en verdedigend moet je dan veel loopwerk verrichten (City kreeg in de competitie nog maar één goal tegen, red.). Je bent bovendien gebonden aan je kant. Als je niet veel wordt aangespeeld, dan sta je daar maar. De trainer staat wel open voor een gesprek, maar ik blijf een kleine Belg. Soms je moet dan tevreden zijn met minder en je altijd een beetje schikken. Bij de mannen is dat minder het geval omdat er meer buitenlandse spelers bij clubs zijn. Bij ons moet je jezelf toch wat meer bewijzen.”

Frustraties

Enkele weken terug was Wullaert kritisch, toen ze geen minuut speelde in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético. “Dat was frustrerend, maar eigenlijk heb ik dit seizoen al vaak gespeeld. We gingen er gewoon op dezelfde manier uit als vorig jaar. Weliswaar opnieuw tegen een topteam, maar we hadden het zelf in handen. Het is geen excuus, maar de voorbereiding was wel hectisch. Vijf uur op de bus naar Londen en vijf uur terug voor wedstrijd tegen Arsenal (regerend kampioen, red), dan even in Manchester, volgende dag om 6u00 het vliegtuig op naar Madrid om de dag erna te spelen. Die zaken worden wel eens onderschat in onze sport.”

Op 8 december spelen de Citizens tegen competitieleider Chelsea. “Ons hoofddoel dit seizoen is de titel, dus we moeten dan winnen”, is Wullaert strijdvaardig. En wat na dit seizoen, wanneer haar contract afloopt? “Er waren al aanbiedingen voor nu in januari, maar ik lig er niet wakker van. Mijn manager is hiermee bezig.”