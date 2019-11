Nederlandse ex-trainer Pim Verbeek op 63-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse ex-voetbaltrainer Pim Verbeek is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Sparta Rotterdam. Verbeek was sinds begin dit jaar bestuurslid van de voetbalclub, waar hij ook in de jeugd speelde.

Verbeek werd al vroeg afgekeurd als voetballer en koos daarna voor het trainersvak. In Nederland was hij onder meer trainer van Feyenoord, FC Groningen en Fortuna Sittard. Als bondscoach had hij Zuid-Korea, Australië en Oman onder zijn hoede.

Met Australië plaatste hij zich voor het WK van 2010. Begin dit jaar eindigde zijn dienstverband bij de voetbalbond van Oman en keerde hij terug op Het Kasteel van Sparta.