Elisha Owusu droomt van Europese lente met Gent: “Nooit durven dromen dat ik profvoetballer zou worden”

Vanavond neemt AA Gent het op tegen Saint-Etienne. Voor middenvelder Elisha Owusu (22) wordt dat een speciale wedstrijd: een Europees duel in zijn vaderland, op bezoek bij zijn voormalige aartsvijand. De ex-speler van Lyon en Sochaux vertelt openhartig over hoe hij van zijn hobby onverhoopt zijn beroep kon maken. “Ik speel in België bij een mooie club en mag dromen van een Europese lente. Dat is voor mij nog altijd onwezenlijk.”