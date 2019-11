79-jarige vrouw smokkelde heroïne de gevangenis binnen: “Dit is geen moederliefde”

Brugge - Het openbaar ministerie eist acht maanden cel voor een 79-jarige vrouw die heroïne binnensmokkelde in de gevangenis van Brugge. Volgens de procureur waren de drugs bestemd voor haar opgesloten zoon. “Dit was geen moederliefde, maar moederhaat”, klonk het streng.

Op 6 mei ging A.R. (79) uit Oostende haar zoon een bezoekje brengen in de gevangenis van Brugge. Aan de ingang gedroeg de oude vrouw zich bijzonder zenuwachtig, waarna ze aan een fouille onderworpen werd. Ze bleek drie zakjes heroïne op zak te hebben. Naar eigen zeggen had ze de drugs gevonden aan een vuilnisbak op het plein voor de gevangenis. Het openbaar ministerie hecht daar echter geen geloof aan. “Het is duidelijk dat zij de drugs mee had voor haar zoon, die trouwens vastzit voor drugsfeiten. Dit was geen daad uit moederliefde, maar eerder uit moederhaat”, klonk het streng. De procureur vroeg acht maanden cel en een boete voor de vrouw, die nog een blanco strafblad heeft.

Advocaat Jan Dekersgieter vond die vordering veel te streng. “Het is de eerste maal dat mijn cliënte voor een rechter moet verschijnen”, pleitte hij. “De woorden van het openbaar ministerie komen bijzonder hard aan want zij ziet haar zoon heel graag. Ze blijft erbij dat ze het pakketje met drugs gevonden heeft. Ze had zelfs niet door dat het drugs waren en heeft het gewoon meegenomen. Hopelijk kan een voorwaardelijke bestraffing volstaan.”

De rechter gaf de vrouw nog een wijze raad mee: “Raap in het vervolg geen pakketjes meer op alvorens je de gevangenis binnengaat. Drugs vormen een gigantische plaag in de gevangenis en het komt altijd binnen via bezoekers.” De rechter doet op 26 december uitspraak.