Klooster moet de deuren sluiten nadat moeder-overste verliefd wordt op man uit de buurt

In Toscane sluit een klooster de deuren nadat moeder-overste verliefd is geworden (themabeeld) Foto: Shutterstock

In het Italiaanse Toscane sluit een 17de-eeuws klooster de deuren nadat moeder-overste verliefd is geworden. De gelukkige is een man uit de buurt, zo schrijft de Italiaanse krant La Republica.

In het klooster woonden sinds 2015 vier Benedictijnse nonnen. Vaak kwamen er ook pelgrims en toeristen op bezoek, die de nacht konden doorbrengen in een van de twintig bedden in het gebouw. Op het grote terrein waren er ook nog verschillende bungalows. De zusters vulden hun dagen niet alleen met bidden, maar ook met het plukken en verwerken van olijven en fruit.

Daar komt nu dus een einde aan: de Kerk heeft besloten om het klooster te sluiten nadat moeder-overste, een vrouw van in de veertig jaar oud, verliefd werd op een man uit de buurt. De drie zusters die overblijven, kunnen niet instaan voor de activiteiten op het terrein. Eén van hen is ook al ouder dan tachtig. De buurt is niet opgezet met de beslissing van de Kerk. “Pijnlijke zaak”, zegt een lokale bisschop.

Of er binnenkort een huwelijk plaatsvindt tussen moeder-overste en haar nieuwe liefde, is niet duidelijk.