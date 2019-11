Ballenjongen “in de wolken” na knuffel van José Mourinho, maar mist persoonlijke ontmoeting… door examen wiskunde

De 15-jarige ballenjongen Callum Hynes is in de wolken na de felicitaties van José Mourinho. De Tottenham-coach loofde zijn snelle handelen tijdens de Champions League-match tegen Olympiakos. “Ik deed gewoon mijn job”, reageerde hij op de website van Tottenham.

Tottenham boekte dinsdagavond een memorabele 4-2-overwinning op Olympiakos in een wedstrijd waarin ballenjongen Callum Hynes een hoofdrol speelde. Tottenham stond in het begin van de tweede helft 1-2 in het krijt toen Olympiakos-speler Giorgos Masouras langs de juiste Serge Aurier tackelde en zo de bal over de zijlijn joeg. Callum gooide meteen een andere ??bal naar Aurier, die vervolgens snel inwierp naar Lucas Moura. Die bediende Harry Kane en de gelijkmaker was een feit.

Coach José Mourinho was in de wolken met het snelle denken van de ballenjongen en gaf hem aan de rand van het veld een high five. Ook op de persconferentie bedankte de Tottenham-coach de ballenjongen.

“Het is allemaal een beetje surrealistisch”, reageerde Callum, nu bezig aan zijn zesde seizoen als een ballenjongen,op de website van Tottenham. “Ik deed gewoon mijn werk en ik kan nog steeds niet helemaal geloven wat er is gebeurd. Ik zag zelfs het doelpunt niet. Ik was bezig de weggeschopte bal terug te krijgen toen ik het gejuich hoorde. Ik draaide me om en zag Kane vieren. Ik keek naar de herhaling op het scherm om te weten wat er precies was gebeurd. Het was gewoon ongelooflijk.”

Hij kreeg een nog grote glimlach op zijn gezicht toen Mourinho hem een high five gaf. “Dat hoefde José niet te doen. Het was heel aardig van hem om naar me toe te komen. Het is een herinnering voor het leven. Ik hou van de Spurs en het was een geweldig moment dat ik nooit zal vergeten.”

Mourinho zei op de persconferentie dat hij na de wedstrijd nog tevergeefs op zoek was gegaan naar de ballenjongen om hem in de kleedkamer uit te nodigen. Maar Callum moest na de wedstrijd snel naar huis omdat hij de volgende dag een examen wiskunde had.“De hele weg naar huis heb ik nog gestudeerd”, aldus Callum. Ook op school hadden ze zijn stunt gezien. In zoverre zelfs dat ze zijn examen naar donderdag verplaatsten.

Zaterdag speelt Tottenham thuis tegen Bournemouth. Met geheim wapen Callum Hynes opnieuw langs de zijlijn. De tegenstand is gewaarschuwd.