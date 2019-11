Alweer vrouw (40) overleden na afranseling door partner: man was nog maar net uit de cel

In Namen is een vrouw vermoord door haar partner. (themabeeld) Foto: Shutterstock

In Namen is in de nacht van woensdag op donderdag een veertigjarige vrouw vermoord. Dat meldt het parket van Namen. Een man zou zijn vriendin of ex-vriendin - dat is nog niet duidelijk - zodanig hard geslagen hebben dat ze stierf. Opmerkelijk: de dader werd al verschillende keren vrijgelaten onder voorwaarden die hij telkens opnieuw schond.

De tragedie vond afgelopen nacht plaats in Assesse, een kleine gemeente in de provincie Namen, in de Rue de la Gendarmerie. Veel details zijn nog niet bekendgemaakt, maar volgens het parket is het slachtoffer overleden door de vele slagen van haar (ex-)partner. Een man met wie ze al verschillende keren in conflict was gekomen.

De verdachte, Luc N. (Nem), werd geboren in 1981, zou donderdagochtend omstreeks vijf uur zelf de hulpdiensten verwittigd hebben. Bij aankomst in het huis van zijn moeder, met wie hij samenleefde, kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer bleek al overleden. Uit de autopsie is gebleken dat de vrouw om het leven kwam door “vele extreem gewelddadige slagen” en dat daarbij geen enkel voorwerp gebruikt werd.

Niet eerste keer

De man heeft geen smetteloos verleden. Hij kwam reeds verschillende keren in aanraking met het gerecht voor gelijkaardige feiten. “De eerste feiten van slagen en verwondingen gaan terug tot september 2018”, aldus Charlotte Fosseur, persmagistrate van het parket van Namen. “Mijnheer werd toen onder aanhoudingsmandaat geplaatst, en anderhalve maand later vrijgelaten onder voorwaarden. Die leefde hij niet na, waardoor hij in april weer in voorlopige hechtenis genomen werd, om eind mei weer onder voorwaarden vrij te komen. Begin juni werd hij een derde keer aangehouden voor het niet naleven van de voorwaarden.”

“In die context verscheen hij als gevangene op 18 september laatstleden voor de rechter. Op 2 oktober werd hij veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden met probatie-uitstel van vijf jaar. Een dag later kwam hij vrij. We wachtten tot dit oordeel definitief was om de probatiecommissie op de hoogte te stellen, die dan voor opvolging zou zorgen voor wat betreft het alcoholisme en partnergeweld”, aldus de persmagistrate.

Te vermijden?

Volgens het parket moet rekening worden gehouden met een agressieve context en speelt ook alcoholmisbruik een grote rol in de meest recente feiten. Hoe dan ook rijst de vraag: viel dit drama, na het telkens opnieuw schenden van opgelegde voorwaarden, te vermijden?

De verdachte zal vrijdag verhoord worden door een onderzoeksrechter, met het oog op verdere aanhouding. “Ik denk niet dat justitie te zacht geweest is voor mijnheer N. We hebben alles gedaan wat kon”, aldus nog Fosseur. “Justitie kan niet in haar eentje deze zeer complexe problematiek van huiselijk geweld oplossen.”

“We hebben echt een multidisciplinaire zorg nodig, zowel voor de slachtoffers als voor de daders. Gevangenisstraffen kunnen niet de enige oplossing zijn. Verenigingen en organisaties leveren uitstekend werk, maar helaas is dat niet voldoende. Veel slachtoffers treden ook niet naar voor, dienen geen klacht in en kunnen niet uit hun giftige relatie komen”, concludeerde de persmagistrate.