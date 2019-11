Vrouw ziet haar wagen plots achteruit bollen bij tankstation, en de schuldige komt uit onverwachte hoek

De politie van Slidell in de Amerikaanse staat Louisiana kreeg vrijdag te maken met een bizarre interventie. Het korps moest uitrukken nadat een vrouw aan een tankstation haar wagen plots achteruit zag bollen en een drukke weg overstak. De boosdoener: Max, de chihuahua van de dame.

Het korps deed het verhaal onlangs uit de doeken op sociale media. Een bewakingscamera filmde hoe de vrouw tevergeefs trachtte om haar wagen tegen te houden. Toch ging er nog wat geluk met het incident gepaard: als bij wonder konden alle passerende voertuigen de wagen ontwijken. De auto kwam uiteindelijk aan de overkant, waar zich eveneens een tankstation bevindt, tot stilstand.

Aanvankelijk was onduidelijk hoe Max erin geslaagd was om de wagen in achteruit te schakelen. Het was uiteindelijk de politie die na onderzoek ontdekte dat er sprake was van een mechanisch probleem. Het baasje raakte tijdens het incident lichtgewond. “Laat dit een les zijn voor alle bestuurders om voorzichtig te zijn wanneer je huisdieren in de auto achterlaat”, waarschuwde de politie nog.

