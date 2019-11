Open VLD sluit de rangen: “Gelekte nota kan géén basis zijn voor onderhandelingen”

Het was even alle hens aan dek bij Open VLD. De partijtop duwde richting paars-groen, maar de economische maatregelen die in de gelekte nota van informateur Paul Magnette (PS) staan, klinken allesbehalve liberaal. En die zijn dan ook volstrekt onverteerbaar voor de partij. “Iedereen is het erover eens”, zegt federaal fractieleider Egbert Lachaert (Open VLD). “Dit kan géén basis zijn voor onderhandelingen.”