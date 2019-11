Roos Van Acker maakt ‘pijnlijke’ blunder tijdens live-uitzending: “Op uw bloot gat!”

Op Studio Brussel is momenteel De Tijdloze Stemweek bezig. Luisteraars hebben nog de hele week de tijd om hun favoriete platen te vereeuwigen in de lijst van De Tijdloze. Een van hen koos ‘Girls Just Wanna Have Fun’ van Cyndi Lauper, maar toen Roos Van Acker het nummer opzette, klonk dat een tikkeltje anders van verwacht. Tot overmaat van ramp had de presentatrice heel wat moeite om de correcte versie op te sporen in de lijvige platenkast. “Op uw bloot gat”, klonk het toen Roos haar ‘pijnlijke’ vergissing toegaf.