Roemeense dief kon 51 diefstallen plegen in Colruyt en Okay op wel heel originele wijze

Brugge - Een 62-jarige Roemeen ging op een wel heel originele wijze te werk om diefstallen te plegen bij supermarktfilialen Okay en Colruyt. De man droeg onder zijn kledij een badpak om gestolen flessen drank in te verbergen.

Constantin T. werd op 27 mei samen met een 41-jarige Roemeense vrouw op heterdaad betrapt in een Okay-supermarkt in Paal. Dankzij camerabeelden kon het duo ook gelinkt worden aan een hele reeks eerdere diefstallen in Okay- en Colruyt-filialen over heel Vlaanderen. Tussen 27 maart en de betrapping in Paal zouden Constantin T. en Sanda L. liefst 51 diefstallen hebben gepleegd in onder meer Loppem, Zwevegem, Puurs, Oostakker en Hoeilaart. Daarbij maakten ze flessen sterke drank buit met een totale waarde van 10.700 euro.

Psychoses

Het openbaar ministerie vroeg voor allebei 30 maanden effectieve celstraf. De twee beklaagden vroegen een straf met uitstel. Ze beweerden dat ze onder druk werden gezet door een derde. “Hij toonde hoe we moesten stelen, maar de opbrengst was voor hem”, aldus Sanda L. Volgens haar advocaat Yen Buytaert is het niet aangetoond dat zij bij elke diefstal betrokken was. “Op sommige beelden was enkel haar kompaan te zien”, stelde hij. Constantin T. zou volgens zijn raadsman Jorn Verminck last hebben van psychoses. “Hierdoor viel hij gemakkelijk voor de kar te spannen.”

De Brugse correctionele rechtbank doet uitspraak op 23 december.